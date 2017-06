Rezortu zdravotníctva s novou nemocnicou pomôže firma Ružička Csekes

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - S projektom novej univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) bude rezortu zdravotníctva pomáhať právnická firma Ružička Csekes. Ministerstvu má napríklad zabezpečiť prípravu, ako aj proces verejného obstarávania manažmentu zdravotnej starostlivosti pre novú UNB.Firma tiež bude zodpovedná za vytvorenie následného zmluvného vzťahu, rovnako zmluvného vzťahu medzi ministerstvom a jeho novou príspevkovou organizáciou - Nemocnica Rázsochy. Má tiež navrhnúť kontrolné mechanizmy a sankčné pravidlá projektu. Ministerstvo za to zaplatí najviac 84.000 eur bez DPH.Spoločnosť Ružička Csekes už jednu analýzu v súvislosti s projektom novej nemocnice pre ministra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) pripravovala, právne v nej posudzovala výhodnosť lokalít Rázsochy a Ružinov. Druckerovi pomáhajú v súčasnosti aj iní právnici, a to z Advokátskej kancelárie Ecker – Kán & Partners, majú mu pomôcť pri rozdeľovaní UNB.Potrebu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava má vyriešiť výstavba nemocnice na Rázsochách a rekonštrukcia, prípadne dostavba tej v Ružinove. Najväčšiu aj najzadlženejšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.Ministerstvo si vybralo tzv. integrovaný model riadenia, ktorého základom je štátna kontrola. Nad novou univerzitnou nemocnicou tak bude mať naďalej kontrolu štát, ktorý bude projekt aj financovať. Následnú prevádzku má zabezpečiť manažér poskytovania zdravotnej starostlivosti.