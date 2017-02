Rezorty financií a dopravy sa dohodli na úpravách na obchvate Prešova

Minister financii SR Peter Kažimír počas 179. schôdze vlády SR. Bratislava, 7. októbra 2015. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. februára (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) sa dohodol s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) na úprave projektu severného obchvatu Prešova. Avizoval to Kažimír po dnešnom rokovaní vlády.uviedol.Tím rezortu financií Hodnota za peniaze pred časom vyčíslil, že pri inom riešení by sa na dopravných projektoch v Prešove dalo ušetriť aj 400 miliónov eur. Ministerstvo dopravy však tvrdí, že takúto analýzu treba robiť na začiatku prípravy projektu, nie v jeho finálnej fáze. Úplná zmena by teraz výrazne posunula riešenie dopravnej situácie v tomto meste.Za realistické kompromisné riešenie označili ešte v utorok (14.2.) analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR postaviť severný obchvat mesta v upravenej trase s jedným tunelom v polovičnom profile. To by podľa nich prinieslo nižšie náklady o 220 miliónov eur. Kým južný obchvat je už vytendrovaný a tesne pred podpisom zmluvy, pri severnom obchvate ešte nebola vyhlásená súťaž.Kažimír podľa vlastných slov nemá s Érsekom žiadny osobný spor.zhodnotil aktuálnu diskusiu o obchvate Prešova minister financií.Projektanti tejto stavby podľa neho v minulostitaké riešenie, ktoré nie je ideálne z pohľadu zníženia tlaku na prešovskú dopravu.vysvetlil Kažimír. Pripustil však, že v súčasnosti je to už do určitej mieryRiešenie doteraz preferované ministerstvom dopravy by predstavovalo náklady na úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh vo výške 356,3 milióna eur a neskôr má mesto odbremeniť ďalších necelých 15 kilometrov severného obchvatu na rýchlostnej ceste R4 odhadom za predbežne kalkulovaných 535 miliónov eur. Cenu za úsek Prešov, západ - Prešov, juh však chce ministerstvo ešte znížiť približne o 6 %.Minister Érsek informoval dnes listom prezidenta SR Andreja Kisku o pripravovaných krokoch v rámci riešenia dopravnej situácie v Prešove. Zároveň ho požiadal o stretnutie v blízkom čase, na ktorom ho chce oboznámiť s výsledkami rokovania so zhotoviteľom.