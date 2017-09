Rezot zdravotníctva: Možnosti odvolať šéfa ÚDZS sa majú rozšíriť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Možnosti na odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa majú od budúceho roka rozšíriť. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva, ktoré chce nepriamo novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach, cez novelu zákona zdravotnej starostlivosti.Odvolanie šéfa ÚDZS má byť možné aj v prípade, že neodstráni nedostatky zistené kontrolným orgánom, ako je Najvyšší kontrolný úrad SR či Úrad pre verejné obstarávanie.uviedla jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.Spôsob odvolávania predsedu ÚDZS sa naposledy menil pred piatimi rokmi počas druhej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Možnosti odvolania sa vtedy na návrh poslanca za Smer-SD Richarda Rašiho rozšírili. Opätovne sa tak zaviedla možnosť odvolať predsedu úradu, ale aj členov správnej rady vládou na návrh ministra zdravotníctva aj z iných dôvodov ako v zákone vymenovaných.Dôvodom malo byť to, že šéfa úradu nebolo možné odvolať ani pri objektívnom zistení nedostatkov v práci a vedení úradu bez právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu. Vtedajší šéf úradu Ján Gajdoš to vtedy označil za politizáciu. Prvá vláda Roberta Fica ho aj počas svojej prvej vlády zosadila z tejto funkcie využitím podobnej legislatívnej zmeny.