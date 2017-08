Riabkov: Niet pochýb, že USA skúsia ovplyvniť ruské prezidentské voľby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. augusta (TASR) - Kremeľ nepochybuje o tom, že Spojené štáty sa pokúsia zasiahnuť do nadchádzajúcich ruských prezidentských volieb. Vyhlásil to dnes námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore pre čínske a japonské médiá, ktoré citovala agentúra TASS.odpovedal Riabkov na otázku, či sa má Rusko pripraviť na zasahovanie do svojich prezidentských volieb.Riabkov na margo obvinení, že Moskva zasiahla do vlaňajších prezidentských volieb v USA, pripomenul, že nikto dosiaľ nepredložil jediný konkrétny dôkaz otvrdí Riabkov.zakončil.Obvinenia zo zasahovania do amerických prezidentských volieb začiatkom mesiaca ostro poprel aj bývalý ruský veľvyslanec v USA Sergej Kisľak, pričom záležitosť označil za absurdnú a hanebnú.Rusi si budú novú hlavu štátu voliť 18. marca 2018. Ak v prvom kole žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude podľa zákona nasledovať druhé, rozhodujúce kolo, a to presne tri týždne nato - 8. apríla.Súčasný ruský prezident Vladimir Putin je oprávnený uchádzať sa o opätovné zvolenie, kandidatúru však ešte nepotvrdil. Podľa zdrojov blízkych Kremľu by sa o tento post mohol uchádzať ako nezávislý kandidát a vyťažiť tak zo svojej popularity medzi obyvateľstvom, uviedol týždenník The Moscow Times.