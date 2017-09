Riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla Roman Polák jubiluje

Na archívnej snímke Roman Polák. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Trenčín/Bratislava 30. septembra (TASR) – Divadelný režisér a riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave Roman Polák bude mať v sobotu 30. septembra 60 rokov.Režisér osobitého a nezameniteľného rukopisu vytvoril vyše sto inscenácií ponúkajúcich zmysluplné témy, ktoré svojím obsahom zaujímajú stanovisko k dnešnému svetu, spoločnosti i politike. Ako žiak režiséra Miloša Pietora pokračuje v tradícii ozvláštneného realizmu a usiluje sa vytvárať divadlo shakespearovského typu.Roman Polák sa narodil 30. septembra 1957 v Trenčíne. Po absolvovaní gymnázia v Novom meste nad Váhom, kde sa aktívne stretol s ochotníckym divadlom, začal študovať odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave v ročníku Miloša Pietora. Po absolutóriu v roku 1982 pôsobil v činohre Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach a od roku 1984 v Divadle Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo - SKD) v Martine.Výsledky jeho práce v martinskom divadle ho zaradili medzi najvýznamnejších slovenských divadelných režisérov 80. rokov 20. storočia. Predstavenia Romana Poláka svojím významom presahovali rámec slovenského divadla. S martinským súborom pripravil okrem iných úspešné inscenácie Dotyky a spojenia (1988) a Baal (1989), ktoré neskôr reprezentovali slovenské divadlo na európskych medzinárodných festivaloch.V rokoch 1990-1996 nebol Roman Polák v trvalom angažmán. V tomto období spolupracoval najmä s bratislavským Divadlom Astorka Korzo '90, najskôr ako hosťujúci režisér a v rokoch 1996 až 2000 bol interným režisérom Astorky. V roku 2000 sa stal umeleckým šéfom činohry ŠD Košice, tento post zastával do roku 2005, kedy sa ako režisér vrátil do Astorky.Počas svojej doterajšej úspešnej umeleckej kariéry úzko spolupracoval s Činohrou Slovenského národného divadla a dva roky (2006-2008) bol jej riaditeľom. Vo funkcii riaditeľa Činohry SND opäť pôsobí od 1. januára 2013, kedy na tomto poste vystriedal Emila Horvátha.O spoluprácu s Romanom Polákom prejavili záujem aj divadlá v zahraničí. V estónskom Talline pripravil spomínané Dotyky a spojenia (1989), v americkom Chicagu (Chicago Shakespeare Theater) Shakespearovho Macbetha (1992) a vo francúzskom Paríži v Théâtre Moliére to bol Puškinov Kamenný hosť alebo Don Juan (1999).Z množstva jeho nezabudnuteľných inscenácií vynikajú napríklad známe tituly Rómeo a Júlia (1992), Cyrano z Bergeracu (1993), Kupec benátsky (1994), Ujo Váňa (1995), Osem žien (2003), Kráľ sa zabáva (2007), Tri sestry (2008), Anna Kareninová (2009), Nevesta hôľ (2015), Bačova žena (2015) a mnohé ďalšie.V roku 2007 získal režisér Krištáľové krídlo za rok 2006 v kategórii audiovizuálne umenie. Minister kultúry udelil Romanovi Polákovi Cenu Ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2010 za réžiu inscenácie hry Dušana Mitanu Koniec hry a Moliérovej hry Mizantrop s prihliadnutím na ďalšiu režijnú tvorbu z predchádzajúcich rokov. Roman Polák je niekoľkonásobným držiteľom prestížnej ceny DOSKY (Divadelné ocenenie sezóny). Niekoľkokrát získal aj Výročné ceny Literárneho fondu. V roku 2012 dostal Výročnú cenu Jána Cikkera za naštudovanie a uvedenie opery Jána Cikkera Coriolanus (Štátna opera Banská Bystrica).