Riaditeľ MS do 18 rokov: Kvalitná organizácia dáva šancu na ďalšie MS

Roman Štambersky. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) - Organizátori svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov hovorili od prvého dňa o hladkom priebehu a to sa nezmenilo ani po záverečnom finálovom dni. Na 31 zápasov turnaja si našlo cestu 73.690 divákov, čo je viac ako vlani na MS v americkom Grand Forks. Podľa riaditeľa podujatia Romana Štamberského dávajú dôstojná organizácia i divácky záujem šancu, že by sa podobné podujatie mohlo v blízkej dobe vrátiť na Slovensko.Významnú akciu nenarušili žiadne nečakané udalosti, snáď s výnimkou nie príliš predpokladaného sneženia počas štvrťfinálového dňa.uviedol pre TASR Roman Štamberský.V súvislosti s presunom štyroch tímov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou vysoko ocenil prístup a ochotu polície i hasičov.poznamenal Štamberský.Príjemným prekvapením bola návštevnosť na oboch štadiónoch. Ten popradský sa zaplnil nielen počas zápasov slovenského tímu, ale veľa voľných miest neostávalo ani v ostatných dueloch. Veľký záujem neopadol ani po vypadnutí domácich a súboje o 3. miesto a finále opäť prilákali tisícky ľudí. Nezaostávali však ani diváci v Spišskej Novej Vsi.uviedol Štamberský.Až nečakane vrúcnu priazeň obecenstva, ktoré hnalo vpred slovenských hráčov za každého stavu, si pochvaľovali aj reprezentanti. Prakticky v každom z pozápasových rozhovorov ďakovali publiku, ktoré bolo hnacím motorom ich výkonov.poznamenal kapitán SR Martin Fehérváry.Skvelú divácku podporu dokumentujú nielen slová hráčov a organizátorov, ale aj konkrétne čísla. Na štadióny v Poprade a v Spišskej Novej Vsi si počas šampionátu našlo cestu presne 73.690 divákov, čo je o 2100 viac ako vlani na rovnakom podujatí v americkom Grand Forks.Šampionát mladíkov potvrdil záujem o hokej na Slovensku a tunajší organizátori opäť dokázali, že takéto podujatie dokážu zvládnuť. Zodpovedný prístup usporiadateľov i záujem fanúšikov sú dva dôležité atribúty, ktoré by mohli zavážiť pri určovaní dejísk budúcich šampionátov.prezradil Štamberský.Spokojnosť s organizáciou netajil ani jeden z čelných predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).uviedla hovorkyňa podujatia Michaela Grendelová.povedal Gonzalez.Veľký záujem o šampionát sa prejavil aj v sledovanosti zápasov na obrazovkách RTVS. Verejnoprávna televízia dokonca operatívne upravila pôvodný vysielací plán a štvrťfinálový zápas Slovenska s Ruskom dostal prednosť pred jedným z finálových zápasov Tipsport Ligy.uviedol komentátor Pavol Gašpar. Podľa informácií, ktoré zverejnila RTVS, posledný zápas mladých slovenských reprezentantov videlo 350.000 divákov, pričom duel dosiahol trhový podiel 19,2 percenta v cieľovej skupine divákov starších ako 12 rokov. Dramatický záver zápasu vrátane tretej tretiny videlo až 424.000 divákov.