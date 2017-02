Riaditeľ Tajnej služby Spojených štátov oznámil, že odchádza z funkcie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. februára (TASR) - Riaditeľ Tajnej služby Spojených štátov (USSS) Joseph Clancy dnes oznámil, že v marci odstúpi zo svojej funkcie. Úlohou tejto služby, ktorá má takmer 7000 zamestnancov, je ochrana prezidenta USA a jeho rodiny.Hovorca USSS uviedol, že Clancy odstúpi 4. marca. Bývalý prezident Barack Obama vymenoval Clancyho do čela tejto bezpečnostnej organizácie vo februári 2015.Clancy vo funkcii nahradil Juliu Piersonovú, ktorá odstúpila po tom, ako muž ozbrojený nožom preliezol plot pred Bielym domom a dostal sa až do vnútorných priestorov sídla amerických prezidentov.Clancyho odchod podľa agentúry Reuters znamená, že nový prezident Donald Trump bude môcť do čela USSS vymenovať kandidáta, ktorého si sám vyberie.