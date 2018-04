Riaditeľa inšpekcie by po novom mala do funkcie menovať vláda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) – Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby by mala menovať vláda na návrh ministra vnútra. Jeho vymenovaniu by však malo predchádzať výberové konanie a verejné vypočutie vo výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý odporučí jeho vymenovanie. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý upravuje aj voľbu šéfa inšpekcie a momentálne sa nachádza v pripomienkovom konaní.Funkčné obdobie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby má byť sedem rokov. Podľa návrhu zákona sa šéfom inšpekcie bude môcť stať len policajt, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bol najmenej 15 rokov policajtom, príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo prokurátorom či aspoň päť rokov zastával riadiacu funkciu.Návrh zákona ďalej predpokladá, že riaditeľa Úradu inšpekčnej služby bude možné odvolať len z presne stanovených dôvodov. Urobiť tak bude môcť vláda na návrh ministra vnútra. Medzi dôvody odvolania návrh zákona zaraďuje napríklad odsúdenie za spáchanie trestného činu, stratu štátneho občianstva SR alebo keď to na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra odporučí výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť koncom tohto roka.