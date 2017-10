Riaditeľom Divadla Romathan bude Karol Adam

Na snímke skúška premiéry predstavenia Galavečer divadla rómskej národnostnej menšiny Romathan k 25. výročiu vzniku súboru v Košiciach 13. októbra 2017. Foto: TASR Na snímke skúška premiéry predstavenia Galavečer divadla rómskej národnostnej menšiny Romathan k 25. výročiu vzniku súboru v Košiciach 13. októbra 2017. Foto: TASR

Košice 23. októbra (TASR) – Novým riaditeľom Divadla Romathan sa od 1. novembra stane Karol Adam, ktorý bol dosiaľ poverený riadením tejto inštitúcie. Na základe výsledkov konkurzného konania to v pondelok schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).Zámery a návrhy nového riaditeľa by mali priniesť kvalitatívnu zmenu do fungovania a budúcej činnosti divadla. Svoju stratégiu rozvoja má nový šéf postavenú na zlepšení dramaturgického plánu, v rámci ktorého je potrebná špecifická orientácia na jednotlivé zložky umeleckej podoby divadla - tanec, činohru, hudbu a spev. Adam deklaruje záujem o naštartovanie spolupráce s renomovanými rómskymi umeleckými súbormi doma i v zahraničí. "Ako nevyhnutná sa ukazuje reštrukturalizácia súboru v kontexte plánovaného novonaštudovaného repertoáru. Výrazne je potrebné posilniť marketing a propagáciu divadla," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu pre krajských poslancov. K plánovaným opatreniam v Divadle Romathan patrí zvýšenie počtu predstavení na domovskej scéne, ako aj výjazdových predstavení, či zlepšenie získavania financií z externých zdrojov.Karol Adam absolvoval vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore hudobné umenie – strunové nástroje – husle v roku 2002 na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V rámci doterajšej profesijnej kariéry pôsobil v Divadle Romathan, v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave a v Štátnom divadle (ŠD) Košice ako hudobník orchestrov. Riadiacu prax a skúsenosti získaval ako šéfdirigent orchestra a poverený riaditeľ Romathanu. V minulosti bol riaditeľom tohto rómskeho profesionálneho divadla jeho otec Karel Adam.