Na archívnej snímke Max Hollein. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

New York 11. apríla (TASR) - Novým riaditeľom Metropolitného múzea umenia v New Yorku bude rodák z Viedne Max Hollein. Muž, ktorý v súčasnosti riadi Múzeá výtvarných umení v San Franciscu, by sa novej funkcie mal ujať v priebehu leta.Informovalo o tom v utorok miestneho času Metropolitné múzeum umenia, považované za pravdepodobne najslávnejšie zariadenie svojho druhu v celosvetovej relácii.Dozorná rada inštitúcie skúmala v priebehu asi 12 mesiacov predpoklady celkove asi stovky adeptov na post riaditeľa múzea, aby spomedzi nich vybrala napokon skúseného, 48-ročného odborníka na umenie, ktorý dokáže stavať aj mosty smerom k moderným technológiám.Predseda dozornej rady Daniel Brodsky označil Holleina za inovatívneho a inšpirujúceho šéfa múzea.Rodák z Viedne, ktorý v minulosti pôsobil aj v Guggenheimovom múzeu v New Yorku či v múzeu vo Frankfurte nad Mohanom, sa cíti výberom mimoriadne poctený, pričom vyjadril nádej, že dokáže naplniť očakávania.Vyplýva to z informácií rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF.Predchádzajúci riaditeľ Metropolitného múzea umenia, ktoré ročne navštevuje viac ako sedem miliónov nadšencov, Thomas Campbell rezignoval vlani v dôsledku finančných problémov.