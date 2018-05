RIADITEĽOM ORGANIZAČNÉHO VÝBORU HOKEJOVÝCH MS 2019 BUDE IGOR NEMEČEK

Košice 29. mája - Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút.





"Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov," uviedol Kohút.Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. "Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, ale aj v minulosti v Košiciach," poznamenal Kohút.Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. "Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. "Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru," uviedol Petruško. V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. "MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali cenné skúsenosti," uviedol Klíma.Známe je už zloženie základných skupín, ako aj skutočnosť, že košická Steel aréna bude hostiť celkovo 30 zápasov. Okrem 28 v základných skupinách aj dva štvrťfinálové. Svoje výhrady k účasti v košickej skupine vyjadrili iba Kanaďania, ktorí by radšej pôsobili v Bratislave. "S Kanaďanmi chodieva na šampionáty veľa rodinných príslušníkov. Je pre nich organizačne náročnejšie presúvať sa v rámci dvoch dejísk. Vyšlo to však takto a zatiaľ neregistrujem oficiálnu žiadosť o ich preloženie. Boli iba neformálne rozhovory o tom, že by chceli byť v Bratislave, no dôvod nebol, že by sa im niečo v roku 2011 v Košiciach nepáčilo, ale skôr sa chceli vyhnúť presúvaniu," vysvetlil Kohút.Okrem porcie 30 súťažných duelov sa fanúšikovia na východe Slovenska môžu tešiť aj na ďalšie zápasy účastníkov šampionátu: "S MS sú spojené aj predšampionátové kempy. Jednotlivé výbery prídu do dejiska už niekoľko dní pred turnajom, aby sa oboznámili s prostredím. Aj toto je v štádiu rokovaní a je pravdepodobné, že sa v Košiciach a ďalších mestách odohrajú prípravné zápasy."Úvodné buly MS 2019 sa vhodí 10. mája a dovtedy bude potrebné zrealizovať viacero úprav v Steel aréne a jej okolí. "Máme zoznam požiadaviek od IIHF, ktoré musíme splniť do začiatku MS. Ide napríklad o riešenie fanzón, ale aj ďalších organizačno-technických záležitostí. Ide najmä o výmenu mantinelov, plexiskiel, komponentov na kocke, či vybavenie potrebné pre videorozhodcov. K odovzdaniu haly pre šampionát dôjde 15. apríla. V prípade natiahnutia sezóny košického klubu cez tento dátum budeme pripravení dohodnúť sa," uviedla riaditeľka organizačného výboru pre Košice Aneta Büdi.Z prítomnosti svetového šampionátu v rodnom meste má radosť aj reprezentant Tomáš Jurčo. To, či mu klubové povinnosti alebo zdravotný stav dovolia účasť na MS, je otázne, no v dobre známom prostredí by si rád obliekol najcennejší dres: "Ako Košičan som, samozrejme, rád, že to takto vyšlo. Na celom Slovensku sú výborní fanúšikovia, ktorí milujú hokej, a je jedno, či sú z Bratislavy alebo Košíc. Verím, že sa spoja a budú všetci jednotne fandiť. Ja osobne sa veľmi teším."