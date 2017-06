Ricciardo triumfoval v dramatickej Veľkej cene Azerbajdžanu

Austrálsky pilot F1 zo stajne Red Bull Daniel Ricciardo oslavuje víťazstvo Veľkej ceny Azerbajdžanu na okruhu v azerbajdžanskom Baku 25. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Britský pilot F1 na Mercedese Lewis Hamilton v zákrute počas Veľkej ceny Azerbajdžanu na okruhu v azerbajdžanskom Baku 25. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Austrálsky pilot F1 zo stajne Red Bull Daniel Ricciardo oslavuje na pódiu s trofejou po jeho víťazstve Veľkej ceny Azerbajdžanu na okruhu v azerbajdžanskom Baku 25. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky Veľkej ceny Azerbajdžanu F1:



1. Daniel Ricciardo (Aust./Red Bull) 2:03:55,373 h, 2. Valterri Bottas (Fín./Mercedes) +3,904 s, 3. Lance Stroll (Kan./Williams) +4,009, 4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +5,976, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +6,188, 6. Esteban Ocon (Fr./Force India) +30,298, 7. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +41,753, 8. Carlos Sainz (Šp./Toro Rosso) +49,400, 9. Fernando Alonso (Šp./McLaren) +59,551, 10. Pascal Wehrlein (Nem./Sauber) +89,093



poradie jazdeckého šampionátu (po 8 z 20 VC):



1. Vettel 153 b, 2. Hamilton 139, 3. Bottas 111, 4. Ricciardo 92, 5. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) 73, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 45



poradie konštruktúrskeho šampionátu:



1. Mercedes 250 b, 2. Ferrari 226, 3. Red Bull 137, 4. Force India 79, 5. Williams 37, 6. Toro Rosso 33, 7. Haas 21, 8. Renault 18, 9. Sauber 5, 10. McLaren 2



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 25. júna (TASR) - Austrálsky jazdec Red Bullu Daniel Ricciardo triumfoval v nedeľňajšej dramatickej Veľkej cene Azerbajdžanu motoristickej F1. Na druhom stupienku skončil Fín Valtteri Bottas na Mercedese, ktorý na cieľovej rovinke zdolal Kanaďana Lancea Strolla na Williamse. Štvrtý skončil líder priebežného poradia Nemec Sebastian Vettel, ktorý zvýšil svoj náskok na 14 bodov pred druhým Britom Lewisom Hamiltonom na Merecedes. Ten obsadil na okruhu v Baku piatu priečku.Pre Ricciarda to bolo prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne a celkovo piate v kariére v F1. Naposledy sa z triumfu tešil vlani v Malajzii. Zároveň to bol prvá výhra v sezóne pre iný tím ako je Mercedes a Ferrari.Hamilton si na štarte postrážil prvé miesto z kvalifikácie. Problémy mal jeho tímový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas, ktorý štartoval z druhého miesta, no po kolízii s tretím Kimim Räikkönenom musel ísť do boxov a prepadol sa až na chvost. Na druhú priečku poskočil Sebastian Vettel, tretí bol Sergio Perez. Vo ôsmom kole vypadol Jolyon Palmer, o tri neskôr aj Daniil Kvjat a o ďalšie dve aj Max Verstappen. To už jazdilo na trati safety car a jazdci to využili na zastávky v boxoch. V 20. kole dostal defekt Räikkönen a na trati bolo už tretíkrát bezpečnostné vozidlo. V nasledujúcom zamierili do boxov pre problémy Räikkönen aj Perez, ktorý mal kolíziu so svojím kolegom Estebanom Oconom, a vyzeralo to tak, že sa s pretekmi rozlúčia.Dramatická situácia sa odohrala na čele, keď Vettel zozadu nabúral do Hamiltona, ktorý v zákrute riadne dupol na brzdy. Nemca situácia poriadne nahnevala a po divokej gestikulácii lídra obehol, z boku doňho vrazil a zaradil sa naspäť na druhú priečku. Incident vyšetrovali športoví komisári. V tom istom 22. kole organizátori preteky prerušili, keďže po viacerých kolíziách bolo na trati množstvo úlomkov. To využili mechanici Ferrari a Force India, opravili monoposty Räikkönena a Pereza a obaja sa vrátili do pretekov na chvost poradia.Piloti sa vrátili na okruh po vyše 20 minútach za safety carom. Reštart využil Ricciardo, ktorý štartoval z 10. pozície, no poskočil na tretie miesto. V 26. kole vyšiel mimo trať Hülkenberg a skončil, krátko na to sa pre mechanické problémy s pretekmi rozlúčil aj Massa. V 32. kole prišiel zvrat v pretekoch. Hamiltonovi sa uvoľnil ochranný oblúk za hlavou sa musel ísť do boxov. Druhý v poradí Vettel zase dostal desaťsekundovú penalizáciu stop and go a tak na čelo poskočil Ricciardo. Druhý bol Lance Stroll a tretí Kevin Magnussen. Hamilton sa vrátil na ôsmej priečke, Vettel o jednu pred ním. Medzitým dostali tresty aj Perez a Räikkönen za to, že im mechanici opravovali monoposty mimo vyznačené zóny, a tak jazdili na chvoste.Dopredu sa tlačil Bottas, ktorý sa postupne prebil na 4. miesto za Ocona. Pútal aj súboj Vettela s Hamiltonom, ktorí 12 kôl pred koncom jazdili na 5. a 6. priečke, keď takmer naraz predbehli Kevina Magnussena. Ten mal zjavné problémy a postupne strácal pozície. Desať kôl pred koncom definitívne odstúpil aj Perez. Vettel sa dostal pred Ocona na štvrté miesto, o kolo neskôr po peknom manévri zdolal Francúza aj Hamilton. Tri kolá pred koncom vypadol aj Räikkönen.Ricciardo si udržoval približne päťsekundový náskok pred Strollom a dotiahol ho až do víťazného konca. Na druhom mieste však nakoniec skončil Bottas, ktorý na cieľovej rovinke zdolal osemnásťročného kanadského mladíka vo farbách Williamsu, pre ktorého to však bol aj tak najlepší výsledok kariéry. Štvrtú pozíciu uhájil Vettel, na ktorého sa tlačil piaty Hamilton.povedal na pódiu Ricciardo. Na cieľovej rovinke si napokon vybojoval druhé miesto Bottas:Historický zápis sa podaril Strollovi, ktorý sa stal vo veku 18 rokov a 239 dní najmladším nováčikom na pódiovom umiestnení:Nasledujúca, v poradí deviata v sezóne, Veľká cena Rakúska sa v uskutoční v nedeľu 9. júla na okruhu Red Bull Ring v Spielbergu.