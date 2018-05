Richard Raši: Spúšťame ďalšie dopytovo orientované výzvy

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 9. mája (TASR) – Dopytovo orientované projekty majú pri informatizácii verejnej správy obrovský zmysel, pretože prinesú menšie a rýchlejšie dostupné zlepšenia. Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v súvislosti s výzvami, ktoré jeho úrad (ÚPVII) oddnes sprístupnil na pripomienkovanie. Výzvy sa budú týkať zdieľania údajov medzi úradmi pre princípzlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu. Pripomienkovanie potrvá do 16. mája.povedal vicepremiér Raši na margo projektu Manažment údajov inštitúcií verejnej správy, ktorý má hodnotu 30 miliónov eur.Druhý projekt nesie názov Malé zlepšenia eGov služieb (elektronických služieb verejnej a štátnej správy, v hodnote 20 miliónov eur) a bude sa týkať zlepšovania služieb pre občanov a podnikateľov, hlavne v oblastiach najčastejších životných situácií. Projekt Migrácia Informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby (za 10 miliónov eur) uľahčí orgánom verejnej moci premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Potenciálnymi oprávnenými žiadateľmi sú rezorty a ich podriadené organizácie, obce či územné celky.Hodnotiace kritériá spomínaných projektov schválil Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 4. mája 2018. Vicepremiér Raši uviedol, že podkladom pre ich tvorbu boli hodnotiace kritériá národných projektov, pribudli však nové bodovacie kritériá, prispôsobené pre špecifiká a potreby dopytových výziev. Po skončení pripomienkovania čaká tri projekty verejné prerokovanie (public hearing), ktoré sa bude konať 23. mája.