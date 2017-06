Richard Sulík: Výroky Mariána Kočnera sú nehorázne a nie sú pravdivé

Na archívnej snímke podnikateľ Marián Kočner. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Výroky podnikateľa Mariána Kočnera, ktoré na štvrtkovej (29.6.) tlačovej konferencii smerovali na adresu predsedu SaS Richarda Sulíka, sú nehorázne a nie sú pravdivé. Vyhlásil to dnes Sulík, ktorý na Kočnera podá v najbližších dňoch trestné oznámenie.Kočner povedal, že Sulík zobral od podnikateľa Jozefa Špirka päť miliónov eur na predvolebnú kampaň.poznamenal Kočner. Podnikateľ tiež vyhlásil, že líder SaS označil vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú zazopakoval Sulík.Na margo Kočnerovej ambície vstúpiť do politiky odkázal, že je to jeho právo.dodal Sulík.