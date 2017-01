Richter: Absolventi odborného vzdelávania majú väčšiu šancu uplatnenia

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) - Absolventi odborného vzdelávania majú väčšiu perspektívu uplatniť sa na trhu práce.uviedol to dnes v relácii RTVS O 5 minút 12 minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) na margo riešenia nezamestnanosti mladých ľudí, v diskusii s opozičnou poslankyňou Národnej rady (NR) SR Annou Verešovou (OĽaNO-NOVA).Podľa Verešovej sú mladí ľudia - absolventi škôl ohrozenou skupinou na trhu práce.podotkla Verešová s tým, že nezamestnanosť mladých nie je problémom posledných dní, ale je problémom známym už desaťročie.Vláda sa mala podľa nej na problém nezamestnanosti mladých včas pripraviť, pretože veľa mladých ľudí odchádza za prácou do zahraničia, najmä vo veku do 25 až 30 rokov.poznamenala smerom k Richterovi.Štát sa podľa nej málo venuje, respektíve nevenuje ohrozeným skupinám na trhu práce, najmä invalidom, osamelým matkám, ženám pred dôchodkom. Mnohí, najmä starší ľudia sa podľa nej nemôžu vo vyššom veku zamestnať aj pre oslabené zdravie.oponoval Richter s tým, že aj vyššie územné celky ako zriaďovatelia škôl nie vždy reagujú pružne na potreby trhu práce.Podľa Verešovej by sa pri riešení nezamestnanosti mal viac počúvať hlas ľudí zdola, teda z regiónov, pretože mnohé celoplošné opatrenia vlády na riešenie nezamestnanosti poškodili niekde trh práce.povedal minister práce.Richter pripomenul, že na februárovú schôdzu parlamentu smeruje novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá by mala sprísniť podmienky voči ľuďom, ktorí zneužívajú sociálny systém a práci sa fakticky vyhýbajú.doplnil.V otázke zatvorenia obchodov sa podľa Richtera v minulosti nenašla jednoznačná zhoda v rámci sociálneho dialógu.povedal s tým, žedoplnila Verešová.