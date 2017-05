RICHTER: Akreditačná komisia zasadne 24. mája, témou bude aj Čistý deň

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: FOTO TASR – Michal Svítok Foto: FOTO TASR – Michal Svítok

Bratislava 11. mája (TASR) - Akreditačná komisia ministerstva práce najbližšie zasadne 24. mája a jedným z bodov programu by malo byť opäť aj resocializačné zariadenie Čistý deň. Na pôde parlamentu to počas dnešnej Hodiny otázok oznámil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Šéf rezortu odpovedal na otázku predsedníčky ľudskoprávneho výboru Eriky Jurinovej (OĽaNO-NOVA), ktorá sa zaujímala o priebeh prešetrovania podnetu na Čistý deň akreditačnou komisiou, ktorý podala Natália Blahová (SaS).povedal minister. Richter však uistil, že komisia sa systematicky zaoberá novými skutočnosťami, ktoré boli medializované a boli jej doručené od doby rozhodnutia o neodobratí akreditácie Čistému dňu.Na margo trestných oznámení v tejto veci povedal, že žiadne z nich ešte nebolo ukončené.povedal Richter aj na základe rozhovoru s policajným prezidentom Tiborom Gašparom.Akreditačná komisia ministerstva práce naposledy 19. apríla nedospela k stanovisku, či resocializačnému zariadeniu Čistý deň v Galante treba odňať alebo ponechať akreditáciu. V tejto veci jej členovia nehlasovali. K svojmu rozhodnutiu komisia potrebuje poznať ďalšie informácie a zistenia.uviedol hovorca ministerstva práce Michal Stuška. Režim klientov v zariadení podľa neho naďalej sledujú osobní sociálni kurátori a prokuratúra, "ktorá naďalej preveruje všetky skutočnosti".Akreditačná komisia koncom apríla pokračovala v diskusii o situácii v Čistom dni, pretože prerušila rozpravu na predchádzajúcom zasadnutí. Riešila napríklad, ako vedenie zariadenia komunikuje situáciu okolo Čistého dňa navonok. Richter mal voči tomu výhrady.Akreditačná komisia sa Čistým dňom zaoberala aj koncom minulého roka, ministerstvu práce vtedy odporučila vziať centru akreditáciu. Rezort potom začal voči zariadeniu správne konanie. Ministerstvo však nakoniec rozhodlo, že mu akreditáciu ponechá. Neexistovali podľa neho "žiadne skutočnosti ani podmienky, ktoré by odôvodňovali zákonným spôsobom odňatie akreditácie". Rozhodnutie vyplynulo z vnútorných šetrení aj z ukončených záverov prokuratúry i polície.Richter dlhodobo tvrdí, že rozhodnutie o ponechaní akreditácie je podmienečné. Vo veci ešte podľa neho prebiehajú viaceré šetrenia a ak sa odhalí niečo závažné, rezort bude v tejto veci "operatívne konať".