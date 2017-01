RICHTER:Chceme aspoň ešte raz riešiť zvyšovanie rodičovského príspevku

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Zvyšovanie príspevkov pre rodičov, či reforma sociálnych služieb. Toto budú v tomto roku hlavné priority Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.Šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD) avizuje zvyšovanie viacerých príspevkov. Polepšiť by si mali matky na materskej, ale aj ľudia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnutých. "" uviedol v rozhovore pre TASR minister. O koľko presne by mohol ešte vzrásť, však dopredu hovoriť nechcel. "" vyčíslil Richter.Od mája 2017 vzrastie rodičovský príspevok o približne 10 eur. "" skonštatoval Richter.Zvyšovať by sa mal naďalej aj príspevok na opatrovanie zdravotne ťažko postihnutých (ŤZP). "" avizuje Richter. Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť od roku 2018. "" uviedol Richter.Ministerstvo sa chce zamerať aj na oblasť sociálnych služieb. Výdavky na túto oblasť pritom každoročne rastú. Len od roku 2012 sa podľa Richtera zvýšili trojnásobne. Vyčíslil, že kým v roku 2012 náklady na ne dosahovali 30 miliónov eur, v roku 2015 už stáli 90 miliónov eur. "" vyčíslil Richter. Táto oblasť by sa podľa neho mohla dofinancovať z úspor, ktoré štát získal napríklad vďaka prijatým opatreniam v oblasti hmotnej núdze. "" povedal Richter. Tiež pripomenul, že stúpa aj počet zamestnaných. "" tvrdí Richter.