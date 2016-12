RICHTER: Chceme zvýšiť dávky starodôchodcom i socialistickým dôchodcom

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Ministerstvo práce v budúcom roku pripraví legislatívu, ktorou sa majú upraviť dôchodky tzv. starodôchodcov. Ide o ľudí, ktorí odchádzali do dôchodku pred 1. januárom 2004. Dôchodky by sa mali upravovať aj tzv. socialistickým dôchodcom. V rozhovore pre TASR to uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD).Zmeny sa majú dotknúť priznaných dôchodkov do konca roka 2003, ktoré sú nižšie ako dôchodky, ktoré boli penzistom priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch podľa nového zákona platného od 1. januára 2004. Richter vyčíslil, že pripravované legislatívne zmeny sa týkajú približne 100.000 dôchodcov.skonštatoval pre TASR Richter. Podľa ministerstva to bude obrovská výzva pre Sociálnu poisťovňu, ktorej pracovníci budú musieť po schválení zákona pri individuálnom prepočítavaní otvoriť približne 80.000 spisov starodôchodcov, ktorých započítavané obdobia ešte nemohli byť registrované elektronicky, ale iba papierovo.Ministerstvo chce zároveň riešiť aj situáciu takzvaných socialistických dôchodcov.vyčíslil Richter. Dôchodok bude musieť byť však aj pri týchto dôchodcoch prepočítaný individuálne každému.Legislatíva by mala byť dokončená v prvých mesiacoch v budúcom roku, aby v marci mohla ísť na rokovanie vlády.dodal Richter s tým, že v posledných rokoch sa jeho rezort snažil vyriešiť problémy nízkej miery solidarity v prvom pilieri, rôznych kategórií dôchodkov vdov a vdovcov, či dorovnávania tzv. česko-slovenských dôchodkov.