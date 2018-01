Richter: Nechceme pripustiť zníženie prídavkov na deti z Rakúska

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovensko nechce pripustiť zníženie prídavkov na deti v zahraničí, ako to plánuje zaviesť nová rakúska vláda. Zdôraznil to minister práce Ján Richter (Smer-SD).vyhlásil Richter v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Dôležité podľa neho je, že nie sme v tejto veci osamotení. Úplne jednotná je podľa Richtera Vyšehradská štvorka (V4), k výhradám sa pridali pobaltské krajiny, Taliansko, Portugalsko či Španielsko.dodal Richter.Nová rakúska vláda zložená z ľudovcov (ÖVP) a slobodných (FPÖ) chce znížiť prídavky na deti žijúce v zahraničí. Rakúska ľudová strana (ÖVP) sa už v predchádzajúcej červeno-čiernej vláde vyslovila za prispôsobenie prídavkov životným nákladom v príslušných krajinách, čo sa však nepresadilo z dôvodu pochybností o zlučiteľnosti s legislatívou EÚ. Nová vláda teraz hľadá riešenie, ktoré by jej neodporovalo.Podľa posledných údajov ministerstva rodiny v roku 2016, keďže čísla za rok 2017 ešte nie sú dispozícii, dostali rodičia detí žijúcich v zahraničí na prídavkoch 273 miliónov eur. V prípade úpravy týchto prídavkov by Rakúsko mohlo ušetriť 114 miliónov eur.