Richter:Nemáme výhrady k odmeňovaniu pri eurosmernici o vysielaní ľudí

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovensko pri eurosmernici o vysielaní zamestnancov nebude mať výhrady týkajúce sa odmeňovania. Uviedol to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Rezort sa totiž bližšie pozrel na mzdy vysielaných zamestnancov a podľa RichteraO problematike vysielania pracovníkov do zahraničia informoval Richter vo štvrtok (29.6.) aj Radu solidarity a rozvoja. Posledná novela týkajúca sa tejto problematiky bola na Slovensku prijatá vlani v júni. Rezort práce sa pozrel na to, ako sa uchytila v praxi.vyčíslil minister práce.Potešujúce však nie sú podľa neho výsledky týkajúce sa miezd.skonštatoval Richter. Podľa neho tak nie je vylúčené určité obchádzanie zákona.Preto nebude mať Slovensko výhrady k eurosmernici týkajúce sa odmeňovania. Po novom by totiž mala byť uplatňovaná podmienka, že vyslaní zamestnanci by mali mať rovnakú minimálnu mzdu, aká je v krajine, do ktorej sú vyslaní.dodal Richter.