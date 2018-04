Richter: Novela o zverejňovaní platov môže prispieť k zvyšovaniu miezd

Na archívnej snímke Ján Richter. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. apríla (TASR) – Novela o zverejňovaní platov v pracovných ponukách môže predstavovať spôsob, ako na Slovensku prirodzene zvyšovať mzdu. Môže zároveň pomôcť ľuďom pri orientácii, aby sa vedeli rozhodnúť už pri prvotnom uvažovaní o zamestnaní. Skonštatoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.opísal Richter novelu, ktorá by mala vojsť do platnosti začiatkom mája. Podľa marketingového manažéra pracovného portálu Profesia.sk Martina Menšíka si však uchádzači budú musieť aj tak svoj plat vyjednať na pohovoroch.Richter poukázal na to, že ľudia na základe tejto novely budú vedieť, kde sa asi môžu pohybovať z hľadiska predpokladaného príjmu.zdôraznil.Podľa ministra to tiež dáva priestor pre súboj zamestnávateľov o kvalitnú pracovnú silu.podotkol Richter s tým, že ak uchádzači spĺňajú kvalifikáciu, majú možnosť vidieť ponuku a rozhodnúť sa.Problémom je podľa Menšíka skutočnosť, že zamestnávateľom nie je prikázané, či majú uvádzať hodinovú, týždňovú alebo mesačnú zložku a firmy si tak môžu zvoliť vlastnú politiku, podľa ktorej sa budú riadiť. Môže sa tak stať, že uchádzač reálne nebude vedieť, koľko bude zarábať.