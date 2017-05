RICHTER: Pracovné pomery na VŠ by sa podľa odborárov nemali reťaziť

Na snímke minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 22. mája (TASR) - Pracovné pomery na vysokých školách by sa podľa zástupcov zamestnancov (odborárov) nemali reťaziť. Uviedol to dnes na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Richter (Smer-SD) v súvislosti s prerokovávaným návrhom novely zákona o vysokých školách (VŠ) a návrhom zákona o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania." priblížil Richter.KOZ si podľa Richtera zároveň vyžiadala od Úradu vlády SR stanovisko o stave prípravy novely zákona o novej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. "" spresnil šéf MPSVR. ÚV SR sa podľa neho pri príprave novely obrátil na viac ako 1000 obcí a miest.Odbory podľa viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Moniky Uhlerovej v súvislosti so zákonmi ohľadom VŠ poukázali na tripartite na problém tzv. reťazenia pracovných zmlúv na dobu určitú vo VŠ prostredí a v prostredí vedy výskumu. "povedala." doplnila Uhlerová.Tripartita dnes rokovala okrem návrhu novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, aj o návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), o návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ako aj o Tretej periodickej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.