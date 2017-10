RICHTER: Sociálni partneri súhlasili s návrhom rozpočtu na budúci rok

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. októbra (TASR) – Všetci sociálni partneri podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) súhlasili s návrhom rozpočtu na budúci rok. Zástupcovia vlády, zamestnávateľov a odborov o ňom rokovali na dnešnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady. S pripomienkami návrh odobrila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Konfederácia odborových zväzov (KOZ). Bez pripomienok ho odsúhlasilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).uviedol Richter po rokovaní tripartity.Zásadná pripomienka zo strany RÚZ bola podľa jej prezidenta Miroslava Kiraľvargu vznesená vo vzťahu k benefitom, ktoré zamestnávatelia môžu a nemusia vidieť v rozpočteopísal Kiraľvarga.Pozitívom je však podľa neho trend posledných rokov, a teda znižovanie deficitu.dodal.Jeho slová doplnil viceprezident AZZZ Rastislav Machunka s tým, že síce oceňuje pokračovanie v konsolidácii verejných financií, ale zároveň by bol rád, keby sa dodržal pakt stability a konsolidácia prebiehala v zmysle pravidiel, ktoré boli nastavené touto vládou.opísal.Je to podľa neho dôležité predovšetkým preto, aby sa vytvoril priestor na obdobie krízy, ktorá je cyklicky nevyhnutná a príde, len sa nevie, kedy. Aby sa vtedy vedela stimulovať ekonomika a dostatočne zabezpečiť výdavky štátneho rozpočtu, ktorý bude napätý pre znižovanie ekonomickej aktivity, ktorá bude s krízou určite spojená.doplnil Machunka. AZZZ kritizovala nedostatok financií na dotácie pre poľnohospodárov.“ avizoval.KOZ mala pripomienky predovšetkým k výške výdavkov na platy zamestnancov vo verejnej a štátnej správe.dodal prezident KOZ Jozef Kollár.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) však podľa jeho slov túto pripomienku úplne neodmietol.doplnil Kollár.Výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány ocenil, že sa v návrhu rozpočtu objavuje pozitívne hospodárenie miest a obcí. „zhodnotil. A to je podľa neho jeden zo základných dôvodov, prečo ZMOS podporilo návrh rozpočtu.vysvetlil. Tento prísľub podľa neho dostali od premiéra aj od ministra financií.doplnil.