Richter:Sociálny balík rozširuje záväzky vlády v dôležitých oblastiach

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Sociálna a dôchodková politika, ako aj oblasť zamestnanosti sú podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pre rezort tri kľúčové oblasti, na ktoré sa sústredí. Preto sa vláda rozhodla v rámci sociálneho balíčka prijať opatrenia týkajúce sa napríklad zavedenia príplatkov za nočnú prácu a počas víkendov, zvyšovať minimálnu mzdu, zaviesť príspevok za presťahovaním sa za prácou či zvýšiť príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých na úroveň čistej minimálnej mzdy. Opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený) však nový balík označuje za zlátaninu a nesystémový. Obaja to uviedli v relácii RTVS Sobotné dialógy.uviedol Richter. Dôležitá je podľa neho aj podpora mobility na trhu práce.doplnil minister s tým, že v regiónoch, kde je nezamestnanosť vysoká, bude vláda podporovať tvorbu nových pracovných miest, ale šancu by mali dostať ľudia, ktorí sa rozhodnú za prácou presťahovať.tvrdí Richter.Mihál označil nový sociálny balík zamyslí si Mihál.Vládu kritizuje za to, že sa nezamerala na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.tvrdí Mihál.Kritický je aj voči zvyšovaniu minimálnej mzdy, keďže vláda nenapravila podľa neho platy v štátnej a verejnej správe. Mzda niektorých zamestnancov je totiž pod úrovňou minimálnej mzdy, zvyšok preto musí dorovnávať štát. Ľudia na tej istej pozícii vo verejnej správe, napríklad kuchárky, tak majú rozdielnu mzdu ako rovnakí zamestnanci v súkromnom sektore.doplnil Richter s tým, že v budúcom roku sa na tento problém vláda zameria.priblížil minister.Mihál však ministrovi vyčíta, že doteraz nepočul žiadne riešenie v tejto oblasti.skonštatoval Mihál s tým, že túto oblasť je potrebné riešiť dlhodobo.