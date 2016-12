RICHTER: Som rád, že sa nám v tomto roku podarilo zvýšenie materskej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) - Pre rezort práce boli v tomto roku kľúčové tri oblasti, na ktoré sa zameral. Opatrenia boli určené najmä na znižovanie nezamestnanosti, pomoc seniorom a mladým rodinám. Presvedčený je o tom minister práce Ján Richter (Smer-SD).Ako uviedol v rozhovore pre TASR, vláde sa vďaka aktívnym opatreniam na trhu práce podarilo znížiť nezamestnanosť v troch rizikových kategóriách, ktorými sú mladí nezamestnaní, dlhodobo evidovaní na úradoch práce a ľudia vo veku nad 50 rokov. "" tvrdí Richter.Vládny kabinet prijal opatrenia aj v oblasti sociálnej politiky. Od mája budúceho roka sa tak zvýši materské aj rodičovský príspevok. "" tvrdí minister práce. Je presvedčený, že tieto zmeny je možné realizovať do takej miery, do akej to dovoľuje štátny rozpočet. "" doplnil Richter s tým, že týmto nástrojom sa má zabezpečiť to, aby rodina, v ktorej matka odíde zo zamestnania na materskú, nepocítila veľký finančný výpadok.Smer-SD pritom vládne už tretie volebné obdobie. Opozícia stranu často kritizuje, že za dve volebné obdobia neurobila pre túto kategóriu nič. Minister zdôvodnil, že vláda prichádza s opatreniami zameranými aj na mladé rodiny v súčasnosti preto, že "". "" vysvetľuje Richter s tým, že sa znížil napríklad počet ľudí na dávkach v hmotnej núdzi na polovicu.Podľa neho v súčasnosti nastal čas riešiť zvyšovanie príspevkov, nakoľko deflácia trvá relatívne dlhšie obdobie. "" tvrdí Richter.Od januára sa zvýši aj príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Minister skonštatoval, že mu je ľúto, že sa vláda otázkou kompenzácií pre ŤZP posledné tri roky nezaoberala, ale aj reprezentujúce organizácie podľa neho nastolili diskusiu o zmenách až na jeseň minulého roka. "" myslí si Richter.Vláda navrhla aj úpravu dôchodkov. Tie od budúceho roka vzrastú najmenej o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. "" tvrdí minister práce. V budúcom roku budú sociálni partneri podľa jeho slov rokovať o nájdení nového mechanizmu na zvyšovanie dôchodkov. "" dodal Richter.