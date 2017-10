RICHTER: V rozpočte sú prostriedky na zvýšenie financií opatrovateľom

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - Pre ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) je dôležité, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 sú pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokryté všetky výdaje, ktoré musí rezort zo zákona zabezpečiť.skonštatoval minister v utorok 10. októbra po zasadnutí tripartity.Pre neho je dôležité, že v rozpočte sú prostriedky nielen na takzvaný sociálny balíček a napríklad na väčšiu mobilitu za prácou a ďalšie okolnosti, ktoré sú veľmi dôležité aj pre zamestnávateľov.zdôraznil Richter.To podľa neho znamená, aby matky, ktoré sa rozhodnú starať o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti, alebo deti, ktoré sa budú chcieť postarať o svojich rodičov, aby mali vytvorené podmienky až na úroveň čistého príjmu minimálnej mzdy.dodal šéf rezortu práce.O návrhu rozpočtu na budúci rok by mala dnes rozhodovať vláda. Podľa neho má dostať ministerstvo práce viac peňazí na financovanie svojich politík, ktorými sú najmä zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie podielu ľudí ohrozených chudobou. V budúcom roku by totiž celkové výdavky rezortu mali predstavovať 2,34 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok celkové výdavky rezortu práce medziročne vzrastú o 89,3 milióna eur, teda o 3,96 %.