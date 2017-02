RICHTER: Vyše 100.000 starodôchodcov bude mať vyššie dôchodky

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) – Približne 101.000 starodôchodcom by sa mali od januára budúceho roka zvýšiť dôchodky. Počíta s tým návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Právna norma je oddnes v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Starodôchodcovia sú poberatelia starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Ich počet je približne 451.000. Predložená novela rieši tých poberateľov, ktorých dôchodok by bol vyšší, ak by sa jeho suma určila podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. januára 2004. Ide o zhruba 101.000 z celkového počtu starodôchodcov, ktorí mali zárobky nad úrovňou priemernej mzdy.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) pripomenul, že legislatíva do 1. januára 2004 viac zohľadňovala solidaritu, po tomto dátume zákon kladie väčší dôraz na zásluhovosť.uviedol na dnešnom stretnutí s novinármi v Bratislave.Zákon delí riešených starodôchodcov na dve skupiny. Tým, ktorým vznikol nárok na penziu pred 1. októbrom 1988, sa dôchodok nebude znova prepočítavať, ale zvýši sa o pevne stanovenú sumu 25,50 eura. Dôvodom je nedostatok informácií o tejto skupine dôchodcov. Výberovým kritériom bude hodnota priemerného mesačného zárobku najmenej 2333 slovenských korún, z ktorého sa vypočítal dôchodok pri priznaní. Ministerstvo odhaduje ich počet na takmer 13.000.Starodôchodcov, ktorých dôchodok sa určoval podľa predpisov účinných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, bude štát posudzovať individuálne. Zmeny sa dotknú priznaných dôchodkov v tomto období, ktoré sú nižšie ako dôchodky, čo boli penzistom priznané pri rovnakých zárobkoch a odpracovaných rokoch podľa zákona platného od 1. januára 2004. Zvýšenie môže byť podľa rezortu práce o 1 euro, ale u niekoho aj o 150 eur. Celkovo by si malo prilepšiť okolo 88.000 dôchodcov.Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018. Reálne by mali chodiť seniorom rozhodnutia o zvýšení dôchodku až do konca októbra 2018, zvýšenie od začiatku budúceho roka by im však už malo byť priznané. Náklady na toto opatrenie dosiahnu asi 50 miliónov eur.