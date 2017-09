Richterov osud je stále nejasný. Koalícia sa zíde, aby prebrala postup

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter Foto: FOTO TASR – Michal Svítok Foto: FOTO TASR – Michal Svítok

Bratislava 7. septembra (TASR) – Poslanecké kluby troch koaličných strán sa zídu, aby rokovali o ich postupe na mimoriadnej schôdzi parlamentu o vyslovení nedôvery ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD). Potvrdili to poslanci Andrej Hrnčiar (Most-Híd), Dušan Jarjabek (Smer-SD) a Anton Hrnko (SNS). Momentálne podľa nich nie je jasné, ako dnešné hlasovanie o Richterovi dopadne a či koalícia schôdzu "prežije".odpovedal podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar na otázku, či bude Richter odvolaný.komentoval fakt, že pár hodín pred schôdzou koalícia nevie zaistiť podporu členovi vlády.doplnil.Poslanecký klub SNS v stredu (6.9.) večer zverejnil stanovisko, v ktorom strana žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o výmenu ministra práce.uviedol Hrnčiar. Poslanecký klub Mosta-Híd podľa neho nepodporí odvolanie Richtera.deklaroval.vysvetlil.Hrnčiar si nevie predstaviť, že by koalícia fungovala ďalej po odvolaní člena vlády za pomoci jednej z koaličných strán.Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Jarjabek ešte nevie, či vypočujú návrh premiéra nezúčastniť sa rozpravy počas mimoriadnej schôdze.ozrejmil. Jarjabek situáciu nevníma tak, že by dnes hrozil pád vlády. "uviedol.uviedol Jarjabek k možnosti, že niektorí poslanci SNS podporia odvolanie Richtera.doložil.Podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka sa nezmenila situácia od stredy (6.9.), kedy ich klub požiadal premiéra o odvolanie Richtera.ozrejmil.vysvetlil Hrnko, podľa čoho bude hlasovať na mimoriadnej schôdzi.Poslancov Národnej rady SR čaká dnes okrem ďalších bodov programu a pravidelnej Hodiny otázok mimoriadne rokovanie pléna. Na ňom sa opozícia pokúsi odvolať ministra práce Richtera pre kauzu Čistý deň. Vláda v stredu (6.9.) rozhodla, že s Richterovým odvolaním nesúhlasí a návrh opozície považuje za účelový.