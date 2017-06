Rickie Fowler na US Open zatiaľ vedie, prvé kolo sa zapíše do histórie

Americký golfista Rickie Fowler počas 1. kola US Open, 15. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

US Open, golfový turnaj kategórie major v Erine (dotácia 12 miliónov USD, par 72)



poradie po 1. kole: 1. Rickie Fowler 65/-7, 2. Xander Schauffele (obaja USA) a Paul Casey obaja 66/-6, 4. Tommy Fleetwood (obaja Angl.), Brian Harman a Brooks Koepka (obaja USA) všetci 67/-5

Erin 16. júna (TASR) - Američan Rickie Fowler sa usadil na čele poradia po 1. kole prestížneho golfového turnaja US Open. Deviaty hráč svetového rebríčka neurobil v úvodný deň na obávanom ihrisku Erin Hills ani jednu chybu, po siedmich birdie má skóre -7 a útočí na prvý major titul v profesionálnej kariére.Domáci golfista získal náskok jedného úderu pred Angličanom Paulom Caseym a krajanom Xanderom Schauffeleom, obaja zahrali 66 rán. Fowler rozohral turnaj z jamky číslo desať a jeho sedem rán pod par je vyrovnaním rekordu úvodného dňa US Open.citovala agentúra AP Fowlera, druhého muža US Open 2014.Až 44 zo 156 hráčov prelomilo v 1. kole par, čo je najviac v histórii podujatia. Nie všetkým favoritom sa ale darilo, líder svetového rebríčka a obhajca titulu Dustin Johnson zahral +3 a Rory McIlroy zo Severného Írska si zapísal dokonca šesť nad par. Bojovať o kat bude druhý deň aj Austrálčan Jason Day, ktorý je na tom aj pre dvojicu triple bogey ešte o úder horšie než McIlroy.