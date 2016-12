Ricky Martin,prvý muž latino popu, má dnes narodeniny

Spevák Ricky Martin vystupuje počas charitatívneho plesu Life Ball na podporu boja proti AIDS vo Viedni 31. mája 2014. Foto: TASR/AP Spevák Ricky Martin vystupuje počas charitatívneho plesu Life Ball na podporu boja proti AIDS vo Viedni 31. mája 2014. Foto: TASR/AP

San Juan/Bratislava 23. decembra (TASR) – Portorický spevák Ricky Martin sa v sobotu 24. decembra dožíva 45 rokov.Latinohviezda sa preslávila temperamentnými hitmi ako "María", "Livin' La Vida Loca" alebo "She Bangs". Ricky Martin je držiteľom ceny Grammy za najlepší latino pop album (Grammy Award for Best Latin Pop Album, 1999) a troch cien Latin Grammy Award.Narodil sa ako Enrique Martín Morales 24. decembra 1971 v hlavnom meste Portorika San Juan do rodiny psychológa a účtovníčky. Od malička sa venoval spevu a blízko mal aj k herectvu. Už ako šesťročný účinkoval v reklamách miestnej televízie. Neskôr sa stal členom chlapčenskej skupiny Menudo, s ktorou precestoval kus sveta. Po ukončení štúdia sa presťahoval do amerického New Yorku s cieľom rozbehnúť sólovú spevácku kariéru.Debutoval v španielčine naspievaným albumom s názvom Ricky Martin. Po jeho vydaní v roku 1991 boli koncerty latino umelca po celej Južnej Amerike vypredané. Nasledovali rovnako úspešné albumy Me Amarás (1993), A Medio Vivir (1995) a Vuelve (1998), pričom posledný menovaný mu vyniesol spomínanú cenu Grammy (1999). Koncom roka 1999 vystúpil Ricky Martin so svojím veľkým hitom "The Cup of Life" (španielsky La Copa de la Vida) na 41. ročníku Grammy show, ktorá sa stala katalyzátorom pre latinský pop a uviedla tento žáner do popredia americkej hudobnej scény. Viac ako 20 jeho piesní sa dostalo do Top 10 americkej Latin Chart a niekoľko z nich sa vyšplhalo na prvú priečku.Predaj albumov Rickyho Martina dosiahol celosvetovo údajne viac ako 80 miliónov kópií. Hviezda latino hudby je okrem iného známa spevom, ktorý je zmesou španielčiny a angličtiny zvanej spanglish. Zatiaľ posledným desiatym štúdiovým albumom úspešného speváka je A Quien Quiera Escuchar z roku 2015.Zdroje: http://zivotopis.osobnosti.cz/, http://www.biography.com/