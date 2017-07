Ridzoň: Ak podnikatelia chcú za pozemky veľa,treba hľadať iné riešenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 20. júla (TASR) - Ak v novom návrhu kompenzačných opatrení v súvislosti s obchvatom Bratislavy majú niektorí neféroví vlastníci nereálne prehnané finančné požiadavky, je potrebné hľadať iné riešenia. Uviedol to ochranársky manažér Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko (SOS/Birdlife) Jozef Ridzoň.Keď je totiž podľa neho známe, že uskutočnenie kompenzačných opatrení je podmienkou stavby samotnej diaľnice D4, nahráva to neférovému správaniu niektorých podnikateľov. Za takýchto okolností môžu totiž využiť časovú tieseň a žiadať vyššie finančné ohodnotenie ich pozemkov.dodal Ridzoň.Ak teda Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pozastaví výkupy a budú sa hľadať iné riešenia situácie, ktoré zabránia špekulatívnym predajom, napríklad využitím zámen pozemkov alebo hľadaním iného všeobecne akceptovateľného riešenia, ktoré bude spĺňať aj odborné kritéria, určite ho podľa Ridzoňa SOS/Birdlife podporí.Diaľničný obchvat Bratislavy je totiž projektom, ktorý pretne chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Keďže každé riešenie pretína chránené územie, nebolo podľa Ridzoňa možné vyhnúť sa škodám. Preto sa začali hľadať spôsoby náhrad zničených biotopov.Celý rozsah náhrad vo forme vytvorenia nových biotopov bol od začiatku podľa SOS/Birdlife odborne dobre pripravený, detailne diskutovaný so zainteresovanými a bolo ho možné označiť za príkladnú náhradu zničených biotopov.Plôch, kde sa mali uskutočniť náhradné opatrenia, bolo sedem.opísala ornitologická spoločnosť.Uskutočnenie kompenzačných opatrení je totiž podmienkou stavby D4.vysvetlila spoločnosť SOS/Birdlife.Pôvodné a aj aktuálne plochy kompenzačných opatrení diaľnice D4 boli teda podľa Ridzoňa navrhnuté tak, aby predovšetkým spĺňali odborné kritériá a reálne mohli pomôcť druhom, ktorých sa výstavba negatívne dotkne, a teda ich biotopy je potrebné nahradiť.Výkup pozemkov na kompenzačné opatrenia pod obchvat Bratislavy dnes kritizovala opozičná strana SaS. Podľa liberálov kupujú diaľničiari oveľa viac pozemkov a za predražené ceny.zdôraznil poslanec NR SR za SaS Miroslav Ivan.