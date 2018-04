Riešenia pre Smart Cities testujú v USA prvé slovenské spoločnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) – Prvé dve slovenské spoločnosti Gospace Tech a Damalis odštartovali v USA testovanie a zdokonaľovanie svojich inovatívnych riešení. Na trojmesačný program ich vyslal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ten ich vybral na základe výziev na podporu rozvoja inteligentných miest na Slovensku.V októbri minulého roka vyhlásil úrad vicepremiéra prvé výzvy na podporu Smart Cities. Podnikatelia, ktorí sa venujú inováciám, predkladali projekty zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta.skonštatoval vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).Ako informoval ÚPVII, dotácie a možnosť zdokonaliť svoje riešenia v podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii získali dva projekty – Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a Riešenie pre bezpečné rezidentské parkovanie. Autori týchto projektov, firmy Gospace a Damalis, nastúpili 4. apríla na trojmesačný intenzívny akceleračný program Smart City Works.V rámci tohto programu by sa mali pod dohľadom expertov zdokonaľovať v oblasti infraštruktúry, financovania, ochrany duševného vlastníctva, optimalizácie technológií, zlepšovania podnikateľských plánov a marketingu. Veľvyslanectvo SR v USA tiež podľa ÚPVII pripravilo pre obe firmy obchodné rokovania s viacerými technologickými spoločnosťami s cieľom presadiť slovenské riešenia na globálnom trhu.Projekty sú financované formou verejno-súkromného partnerstva, pričom ÚPVII vyčlenil jeden milión eur zo štátneho rozpočtu. Zvyšnú časť prostriedkov by mali poskytnúť súkromní partneri z USA a iných krajín.V súčasnosti sú otvorené ďalšie tri výzvy zamerané na manažment vôd, manažment odpadov (na obe je možné sa prihlásiť do 30. apríla, 14.00 h) a manažment energií (možnosť prihlásiť sa je do 14. mája, 14.00 h).