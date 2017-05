Rigó:Zákon o Fonde na podporu menšinových kultúr zdvojnásobí financie

Na archvínej snímke členovia bratislavského rusínskeho folklórneho súboru Rutheni Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 9. mája (TASR) - Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín zdvojnásobí financovanie kultúry národnostných menšín. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade SR štátny tajomník ministerstva Konrád Rigó." uviedol.Právnu normu ocenil aj predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál. Upozornil aj na ďalšie návrhy, ktoré presadzuje strana na aktuálnej schôdzi. Spomenul návrhy z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. V jej prípade okrem iného zmeny, ktoré by mali riešiť problémy s obsadzovaním voľných sudcovských miest.Plénum má na stole aj otázku jednotného dôchodkového veku. "" povedal Gál. Vyzdvihol tiež návrh na podporu pre zateplenie rodinných domov. Ten počíta s tým, že 40 percent nákladov by mohlo byť prefinancovaných zo štátneho rozpočtu.V súvislosti so zmenami v riadení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví uviedol, že Most-Híd sa bude usilovať o to, aby úrad zostal nezávislý.