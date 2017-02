Říha hodnotil sezónu, mrzia ho Brustove úlety: Je brankár, nie klaun

Na snímke tréner Slovana Miloš Říha. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. febrára (TASR) - Hokejistom Slovana Bratislava sa v ich piatej sezóne v KHL nepodarilo postúpiť do play off, tréner Miloš Říha napriek tomu hodnotil ročník kladne. "Belasí" v základnej časti nazbierali 85 bodov, vlani by tento počet stačil na postup do vyraďovačky, tentoraz však znamená pád o pár poschodí nižšie. Slovanisti zakončili sezónu na desiatom mieste v Západnej konferencii, pre porovnanie, ak by hrali vo Východnej konferencii, rovnaký počet bodov by pre nich znamenal šieste miesto.Pred rozlúčkovým zápasom sezóny si hráči a realizačný tím želali zvíťaziť. Hoci Slovan inkasoval až päťkrát, napokon sa mu tento cieľ podarilo splniť.povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Miloš Říha, ktorý vzápätí zhodnotil priebeh celej sezóny:V klube sa ihneď po začiatku sezóny začalo hovoriť o finančných problémoch, pozitívnej nálade nepridali ani zranenia kľúčových hráčov. Hneď na úvodnom tripe sa zranil Radek Smoleňák, dlho sa čakalo aj na rekonvalescentov Andreja Šťastného a Michala Sersena. Zlomový bod však videl tréner Říha inde.povedal český kormidelník.Po záverečnom zápase sezóny sa hovorilo najmä o tom, čo bude ďalej. Budúcnosť Slovana v KHL nemá momentálne jasné kontúry, ale ako povedal český tréner bratislavského mužstva:Na pozápasovej ďakovačke sa najviac potlesku ušlo Jonathanovi Cheechoovi, ktorý bol vyhodnotený ako najužitočnejší hráč Slovana v sezóne. Búrlivo sa aplaudovalo aj Barrymu Brustovi, kanadský brankár však spôsoboval fanúšikom v nejednom prípade aj vrásky na tvári.povedal o Brustovi Říha.Slovan v sezóne ťahali najmä Kanaďania. Ofenzíva stála na hráčoch ako Jonathan Cheechoo, Jeff Taffe a Kyle Chipchura, pridal sa aj Žiga Jeglič, ktorý získal viac bodov ako vlani. Viac sa však čakalo od Slovákov.konštatoval kouč "belasých". Ten sa na záver vyjadril aj k hráčskemu kádru, ktorý by sa mal postupne formovať na ďalšiu sezónu.dodal na záver Říha.