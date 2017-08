Říha je pred začiatkom súťaže KHL nespokojný s obranou

Na snímke tréner hokejistov HC Slovan Bratislava Miloš Říha počas brífingu s novinármi počas štartu letnej prípravy na nadchádzajúcu sezónou v KHL v Bratislave.



Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na hráčov Slovana Bratislava čaká pred začiatkom novej sezóny v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) už iba jeden prípravný zápas. Vo štvrtok sa predstavia na ľade Banskej Bystrice, tréner Miloš Říha však stále nemá k dispozícii taký káder, aký by si želal.Generálku na ligu pred domácim publikom absolvoval Slovan v utorok proti českému majstrovi Kometa Brno. Hoci zvíťazil 3:2 po samostatných nájazdoch, tréner nebol s výkonom spokojný:Říha však bol spokojný s výkonom brankára Mareka Mazanca, novej posily mužstva:S jeho príchodom však vznikol pretlak v bránke, keďže o miesto v nej už bojovali Jaroslav Janus a Jakub Štěpánek." načrtol český kormidelník.Kým brankárov má Slovan prebytok, trénerov ťaží najmä situácia v obrane. Říha sa netají, že by tento post ešte potreboval vystužiť. "Belasí" potvrdili v stredu príchod zámorského útočníka Colbyho Genowaya, ale minimálne jednu posilu by chceli aj do defenzívy.prezradil Říha.