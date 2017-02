Říha o absencii Slovana v play off: Rozhodli výkony v úvode a zranenia

Na snímke zamyslený tréner Slovana Miloš Říha v zápase hokejovej KHL medzi HC Slovan Bratislava - Avangard Omsk 3. decembra 2016 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke ľavička Slovana počas tretieho stretnutia 1. kola play off KHL CSKA Moskva - HC Slovan Bratislava 25. februára 2016 v Bratislave. Uprostred v pozadí Miloš Říha. Zľava Andrej Šťastný, Marek Viedenský a vpravo Michal Sersen. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke vľavo strelec prvého gólu Slovana Michal Hlinka a vpravo tréner Miloš Říha v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ v Bratislave 31. januára 2017. Uprostred s číslom 83 autor Michal Hlinka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. februára (TASR) - Sezóna Kontinentálnej hokejovej ligy sa pre Slovan Bratislava síce ešte neskončila, no už po piatkovej prehre s Podolskom bolo jasné, že "belasí" si postup do play off nevybojujú. Tréner Miloš Říha vidí ako hlavné dôvody neúspechu veľké množstvo zranení kľúčových hráčov a kolísavé výkony v úvode piateho ročníka účinkovania tímu v prestížnej lige."Belasí" odohrajú v základnej časti už len dva duely a nemajú šancu dobehnúť momentálne ôsmy Jokerit Helsinki, ktorý má na konte 88 bodov, čo je o osem viac ako má desiaty Slovan. Ten sa tak počas svojho päťročného pôsobenia v KHL prebojoval do play off len dvakrát. V sezónach 2012/13 i 2015/16 vypadol v prvom kole, keď prehral s Dinamom Moskva, respektíve CSKA Moskva v oboch prípadoch 0:4 na zápasy.uviedol hlavný kouč.Slovan doplatil na časté výkyvy, keď si dlho nedokázal vypracovať dlhšiu víťaznú sériu. Podarilo sa mu to až v období po sviatkoch, keď vyhral sedem duelov v rade a deväť z desiatich. Vtedy sa dokázal priblížiť k priečkam zaručujúcim play off, no už sa mu nepodarilo zmazať veľkú stratu, ktorú mal predtým. Káder bojoval počas celej sezóny s častými zraneniami. K pokoju na hokejkách nepridali ani finančné problémy klubu a niekoľko mesiacov meškajúce výplaty. Slovanu dokonca hrozil arbitrážny súd Ruskej hokejovej federácie. Situácia sa upokojila až pred Vianocami, keď "belasí" získali nového hlavného partnera a zároveň uhradili všetky podlžnosti.Podľa Říhu financie nehrali až takú úlohu vo výkonnosti.pokračoval Říha, ktorý si napriek problémom a neúspešnému boju o play off nemyslí, že by sa sezóna úplne nevydarila:Říha sa vyjadril už aj k nasledujúcemu ročníku a tvrdí, že klub chce pokračovať v KHL: "V hre je aj možnosť, že by vzniklo B-éčko tímu, ktoré by hralo v extralige s mladými talentami klubu. Podľa Říhu by to bolo pre ich rast najlepšie riešenie.Možnosť B-tímu sa riešila už pred prebiehajúcou sezónou, no padla na financiách.Tím zakončí sezónu domácim dvojzápasom s ďalším nepostupujúcim mužstvom Medveščakom Záhreb. Duely sú na programe 14. a 15. februára o 19.00 h. Prípadné víťazstvá by boli aspoň slabá náplasť na sezónu, ktorá sa skončila pred bránami play off. Říha sa chýbajúcej motivácie nebojí.povedal.Říha verí, že v kádri ostanú až do konca všetci hráči: