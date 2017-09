Říha potvrdil koniec Ramstedta: Prišiel k nám nepripravený

Ilustračná snímka. Tréner Slovana Miloš Říha. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava už nepočíta so službami fínskeho útočníka Teemu Ramstedta. Tréner Miloš Říha to povedal po piatkovom víťazstve v KHL nad Sibirom Novosibirsk 2:1 a dodal, že chce tím posilniť o jedného až dvoch kvalitných ofenzívnych hráčov.Dvadsaťdeväťročný center mal byť výraznou posilou Slovana, no podľa slov hlavného kormidelníka prišiel do tímu nepripravený.uviedol na jeho adresu Říha.Namiesto neho chce pritiahnuť do kádra iného kvalitného stredného útočníka. Slovan však počká, ako sa vyvinie situácia v kempoch zámorskej NHL. "povedal Říha.Otázny je návrat zraneného obrancu Michala Sersena do zostavy, Jaroslav Janus, ktorý mal problémy s kolenom, pôjde s tímom už na najbližší trip. "Sersenov zdravotný stav sa o dosť zlepšil, ale stále to nie je na tréning. Jaro Janus pôjde s nami na trip. Zatiaľ má to koleno stále zaliate krvou, pomaly sa to vstrebáva, ale ja som mu dal za úlohu, nech sa stopercentne pripraví na trip."Zadák Lukáš Kozák s tímom absolvoval celú prípravu, no momentálne nemá miesto v zostave a je otázne, či v mužstve zostane.uviedol Říha.Český kormidelníka sa vyjadril aj k výkonom nováčikov v tíme útočníka Eliezera Šerbatova a obrancu Simona Desprésa, ktorí absolvovali premiéru proti Sibiru.zhodnotil ich premiéru.