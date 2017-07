Rijád zneškodnil balistickú strelu vypálenú z Jemenu do Mekky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 28. júla (TASR) - Letecká koalícia vedená Saudskou Arábiou zastavila balistickú strelu vypálenú z Jemenu tamojšími povstalcami zacielenú na saudskoarabskú Mekku. Podľa agentúry DPA to dnes oznámila dnes samotná koalícia. V Mekke sa v auguste uskutoční tradičná púť do tohto posvätného moslimského mesta.Protivzdušná obrana koalície zasiahla a zostrelila raketu v provincii Táif, približne 69 kilometrov od Mekky. Incident sa stal vo štvrtok večer. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré dostala k dispozícii saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA."Raketu vypálili milície húsíov smerom na svätú Mekku v zúfalej snahe skaziť pútnické obdobie hadždž," dodala letecká aliancia.Šiitskí povstalci v Jemene - húsíovia - vo štvrtok potvrdili, že na saudskoarabskú leteckú základňu Táif skutočne vypálili viacero balistických rakiet.bez ďalších podrobností informovala tlačová agentúra SABA, spolupracujúca s povstalcami.Púť do Mekky je jedným z piatich pilierov moslimskej viery a každý moslim by ju mal vykonať aspoň raz za život. Tohtoročný hadždž potrvá od 30. augusta do 4. septembra.Jemen sa zmieta v konflikte od roku 2014, keď šiitskí húsíovia postúpili na juh a dobyli metropolu Saná, čo donútilo vládu medzinárodne uznávaného jemenského prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího ujsť a požiadať o vojenskú intervenciu susednú Saudskú Arábiu a štáty Perzského zálivu.Nálety spolu s pozemnými bojmi pripravili už o život tisíce civilistov a dostali Jemen, najchudobnejšiu krajinu arabského sveta, na pokraj hladomoru. V Jemene navyše vypukla epidémia cholery.