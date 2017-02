Rimavská Sobota sa uchádza o dotáciu na výstavbu športovej haly

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 12. februára (TASR) – V Rimavskej Sobote by mohla pribudnúť nová športová hala. Podľa vedúcej odboru rozvoja mesta mestského úradu Evy Murárikovej sa samospráva rozhodla reagovať na ponuku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý plánuje poskytnúť dotácie na výstavbu takýchto hál vybraným mestám v záujme podpory mládežníckeho športu.Nová hala by mohla byť podľa nej postavená na priestranstve oproti areálu Technických služieb mesta, vedľa futbalového štadióna na Športovej ulici.priblížila Muráriková s tým, že všetky potrebné podklady už samospráva zaslala SZĽH.Ak by bola medzi podporenými mestami aj Rimavská Sobota, podľa Murárikovej by bolo na uvedenom mieste vybudované multifunkčné ihrisko s rozmermi 40 x 20 metrov.načrtla.povedal primátor Jozef Šimko.