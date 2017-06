Rímska starostka chce zastaviť prílev migrantov do hlavného mesta

Starostka Ríma Virginia Raggiová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 13. júna (TASR) - Rímska starostka Virginia Raggiová bude od talianskej vlády požadovať, aby pozastavila ubytovávanie ďalších migrantov na území hlavného mesta. Politička z euroskeptického Hnutia piatich hviezd napísala dnes na sieti Facebook, že Rím je pre migračnú krízu vystavený "silnému tlaku".uviedla Raggiová, ktorá poverila rímsku prefektúru podaním príslušnej žiadosti na ministerstve vnútra.Väčšina migrantov smerujúcich do Európy prichádza v súčasnosti práve do Talianska. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu prijala táto krajina od začiatku roka už zhruba 61.900 takýchto osôb. Viac ako 1800 migrantov v rovnakom období zahynulo pri nebezpečnej plavbe cez Stredozemné more.