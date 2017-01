Rivlin pozval Trumpa do Jeruzalema: Je dlhoročným priateľom Izraela

Novozvolený americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 21. januára (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin zablahoželal novému šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi k nástupu do úradu a pozval ho na návštevu Jeruzalema.Rivlin zaslal dnes - krátko po skončení židovského sabatu - Trumpovi gratulačný list, v ktorom mu tiež poďakoval za to, že jeIzraela.Za vlády predošlého prezidenta Baracka Obamu sa vystupňovalo napätie vo vzťahoch medzi USA a Izraelom, hoci obe krajiny zostali blízkymi spojencami. S nástupom Donalda Trumpa si preto mnohí v Izraeli spájajú veľké očakávania. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označuje Trumpa za svojho priateľa.Donald Trump vyhlásil, že jeho vláda presunie veľvyslanectvo Spojených štátov z Tel Avivu do Jeruzalema a uzná toto oficiálne rozdelené mesto za metropolu Izraela. Za nového veľvyslanca USA v Izraeli pritom vybral človeka s blízkymi vzťahmi k židovským osadníkom v Predjordánsku, ktoré udržiava aj Trumpov zať a poradca Jared Kushner.