Rivlin vyzval krajiny, aby svoje ambasády premiestnili do Jeruzalema

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 3. mája (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin vyzval v utorok všetky krajiny, aby premiestnili svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema. Rivlin to vyhlásil v reakcii na rozhodnutie výboru UNESCO schváliť rezolúciu, ktorá je kritická voči židovskému štátu." vyhlásil Rivlin pri príležitosti osláv 69. Dňa nezávislosti Izraela.Izrael považuje Jeruzalem sa svoju metropolu. Keďže palestínska samospráva by rada ustanovila východný Jeruzalem sa hlavné mesto svojho eventuálneho štátu, premiestnenie ambasády určitej krajiny do Jeruzalema by bolo jasným signálom, na čej strane krajina predmetného veľvyslanectva stojí.Väčšina krajín - aby sa tejto skutočnosti vyhla - má svoje zastupiteľské úrady v Tel Avive.Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Málikí rozhodnutie organizácie UNESCO privítal.uviedol minister.Výkonný výbor UNESCO dnes schválil rezolúciu, ktorá vyhlasuje izraelskú suverenitu nad Jeruzalemom za. Dokument zároveň kritizuje výkopové projekty vo východnom Jeruzaleme a dvoch miestach v Predjordánsku, ako aj izraelskú blokádu v pásme Gazy, kde vládne hnutie Hamas.Rezolúciu odobrilo 22 krajín, proti návrhu boli USA, Nemecko, Taliansko a sedem ďalších členských štátov.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil tento orgán OSN, argumentujúc tým, že sa UNESCO snaží popieraťIzraelský rezort diplomacie označil dané rozhodnutie za "Rezolúcia teraz pôjde na prerokovanie do plenárneho výkonného výboru, ktorý o danej záležitosti rozhodne v piatok, spresnil hovorca UNESCO.Inkriminovaná rezolúcia, ktorú predložilo niekoľko arabských štátov, má však subtílnejšie znenie než vlaňajšie rozhodnutie UNESCO, ktoré sa zmieňovalo o niekoľkých lokalitách primárne pod ich islamskými názvami, pričom židovské názvoslovné ekvivalenty boli v prevažnej miere ignorované.