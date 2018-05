RIZIKO NEBEZPEČNEJ EPIDÉMIE: V Indii zabíjal smrteľný vírus nipah

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 21. mája (TASR) - V juhoindickom štáte Kérala zaznamenali deväť prípadov úmrtí, pri ktorých existovalo podozrenie na nákazu nebezpečným vírusom nipah. Tri z nich sú už potvrdené, informovala v pondelok spravodajská televízia BBC.Výsledky testov ostatných šiestich obetí budú známe neskôr v priebehu pondelka.Ďalších 25 ľudí, ktorí mali symptómy podobné tejto vírusovej nákaze, hospitalizovali v juhoindickom meste Kalikut (Kóžikkót).Nipah sa na ľudí môže preniesť zo zvierat, najčastejšie z netopierov či ošípaných. Neexistuje proti nemu očkovacia látka a úmrtnosť medzi nakazenými dosahuje až 70 percent.Nákaza sa v začiatkoch vyznačuje horúčkou, bolesťami hlavy, ospalosťou či dýchacími ťažkosťami. Tieto príznaky môžu v priebehu 24-48 hodín prejsť až do kómy.Vírus nipah patrí taktiež medzi desať hlavných ochorení, ktoré by podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) mohli zapríčiniť vznik ďalšej veľkej epidémie.Nipah prvýkrát identifikovali v roku 1999, keď u chovateľov ošípaných v Malajzii a Singapure prepukla epidémia encefalitídy a ochorenia dýchacích ciest. Na nákazu vtedy zahynulo vyše 100 ľudí. Aby sa zastavilo jej šírenie, bolo usmrtených vyše milióna ošípaných.