Riziko príjmovej chudoby vlani ohrozovalo vyše pol milióna Slovákov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Rizikom príjmovej chudoby bolo vlani ohrozených 650.000 obyvateľov Slovenska, čo je 12,4 %. Vyplýva to z údajov zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,3 percentuálneho bodu, čo je menej o 20.000 osôb. Pre médiá to v pondelok uviedol predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek.Profil príjmovej chudoby a vývoj rizika chudoby ako hlavného indikátora sú stabilné, dodal.konštatoval. Najmenej ohrození rizikom chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja (4,6 %), na východe Slovenska je to však trojnásobne viac, povedal. Úrad informoval, že v prípade Prešovského kraja je to 18,1 % a Košického kraja 15,5 %.Podľa Ľudmily Ivančíkovej, generálnej riaditeľky sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR, je hranica rizika chudoby pre jednočlennú domácnosť necelých 360 eur mesačne, v prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je to 750 eur mesačne.Pod národnou hranicou rizika chudoby sú tri kraje západného Slovenska, situácia sa stabilizuje na strednom Slovensku, ale zhoršuje sa na východe SR, spresnila s tým, že rastie hranica rizika chudoby a znižuje sa podiel osôb pod ňou. Napríklad v súvislosti s materiálnou depriváciou a chudobou čeliť neočakávaným výdavkom má problém 34,6 % obyvateľov, povedal riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne ŠÚ SR Róbert Vlačuha.Úrad ďalej uviedol, že hranica rizika príjmovej chudoby má hodnotu 4310 eur na rok a medziročne vzrástla o 139 eur. Mieru tohto rizika najvýraznejšie ovplyvňuje postavenie na trhu práce. Najvyššie riziko je u nezamestnaných (49,5 %), čo je v porovnaní s uplynulým rokom nárast o 1,5 percentuálneho bodu. Najvyššie riziko chudoby bolo zaznamenané v domácnostiach s 3 a viac závislými deťmi (35,4 %) a tiež v neúplných domácnostiach, kde sú osamelí rodičia s dieťaťom (37,3 %).Oproti predchádzajúcemu roku vzrástla chudoba najmä v neúplných domácnostiach s jedným a viac deťmi o 3,7 percentuálneho bodu. Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov, doplnil ŠÚ SR, ktorý so zisťovaním EU SILC oslovil v mesiacoch apríl a máj 2017 vyše 6500 domácností vo vyše 360 obciach a mestách SR.