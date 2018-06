Roadshow mladých vedcov SAV motivuje študentov robiť vedu na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 4. júna (TASR) – Diskusiou o úniku mozgov do zahraničia sa začala v pondelok v žilinskej Novej synagóge Roadshow mladých vedcov po školách. Slovenská akadémia vied (SAV) prostredníctvom nej oživuje od októbra minulého roka žiakom na celom Slovensku vyučovanie a motivuje ich, aby zostali študovať a robiť vedu na Slovensku.Podľa hovorkyne SAV Moniky Hucákovej vytiahol projekt mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom do škôl.uviedla Hucáková.Upozornila, že ročne odchádzajú zo Slovenska tisíce mladých talentovaných ľudí.doplnila hovorkyňa SAV.Šoltésová-Prnová sa rozhodla v rámci roadshow prezentovať mladým ľuďom, že veda nie je len pre starších ľudí, ale je to veľmi zaujímavá a akčná práca.dodala odborníčka na výskum liečiv.