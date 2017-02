Roaming v EÚ skončí. Domáce ceny by mali platiť od polovice júna

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Od 15. júna tohto roka by mohli občania štátov Európskej únie telefonovať, posielať sms správy a surfovať na internete v rámci celej únie za rovnaké ceny ako vo svojej domovskej krajine. Dohodli sa na tom po niekoľkoročných rokovaniach zodpovedné inštitúcie EÚ. Výslednú dohodu musí ešte formálne potvrdiť Európsky parlament, kde sa už neočakávajú prekážky, keďže poslanci rušenie roamingových poplatkov podporovali.Ako uviedol pre TASR hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro, pri zahraničných roamingových hovorov sa bude platiť rovnako ako pri domácich. EK informovala o dohodnutých maximálnych výškach veľkoobchodných poplatkov, ktoré si budú vzájomne účtovať mobilní operátori. V praxi si tieto poplatky bude účtovať mobilný operátor klienta navštívenej krajiny EÚ mobilnému operátorovi, s ktorým má uzavretú zmluvu, teda domácemu mobilnému operátorovi. Ak užívateľ mobilných služieb prekročí limit stanovený jeho zmluvou, tak mu operátor za to nebude môcť vyúčtovať poplatok vyšší, ako bol dohodnutý veľkoobchodný poplatok.Aj všetci štyria slovenskí mobilní operátori sa pripravujú na obdobie bez roamingových poplatkov, pričom sa však netaja skutočnosťou, že to bude mať dosah na ich náklady a pri takto nastavených veľkoobchodných cenách to znamená poskytovanie ceny pod skutočné náklady.Ako však uviedol pre TASR Tomáš Stupavský zo spoločnosti SWAN Mobile, ich firma už dávnejšie zrušila roaming a tí, ktorí využívajú predplatenú službu Moja 4ka, platia jednotnú cenu za minútu volania, SMS aj za 1 MB dát na Slovensku i v celej EÚ.