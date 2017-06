Roamingové poplatky sa od dnes v rámci Európskej únie rušia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - Všetci občania Európskej únie môžu od dnešného dňa v rámci Únie telefonovať, zasielať textové správy či využívať dátové služby bez dodatočných príplatkov. Za používanie mobilného telefónu v ktorejkoľvek krajine EÚ vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska budú totiž platiť rovnakú cenu, akú platia doma.Umožňujú to pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny, takzvaný "roaming like at home". Roaming za domáce ceny je však podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR určený len tým, ktorí príležitostne cestujú mimo krajiny, kde pracujú či študujú. Nie je určený na využitie ako trvalý roaming.ysvetlila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.Roaming za domáce ceny neplatí podľa jej slov v prípade, že dotyčný volá účastníkovi, ktorý sa síce nachádza v krajine EÚ, ale používa SIM kartu operátora, ktorý neposkytuje služby v EÚ, ale napríklad v USA.dodala Ducká.Zároveň si mobilní operátori môžu podľa rezortu uplatniť takzvanú politiku primeraného využívania.vysvetlila Ducká.Takže v prípade, že bude občan Slovenska používať svoj mobilný telefón v zahraničí trvalo, mobilný operátor mu môže účtovať príplatky za využívanie roamingu.doplnila.Ministerstvo tak odporúča, aby si Slováci podrobnosti o využívaní predplatených minút alebo o poskytovaní dátových služieb v EÚ v súvislosti so zrušením roamingových poplatkov overili u svojich poskytovateľov mobilných služieb.