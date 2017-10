Robben sa s holandskou reprezentáciou rozlúčil dvoma gólmi

Holandský hráč Arjen Robben. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 11. októbra (TASR) - Utorňajší zápas kvalifikácie MS 2018 so Švédskom (2:0) bol pre Arjena Robbena posledný v drese holandskej futbalovej reprezentácie. Tridsaťtriročný krídelník po ňom oznámil koniec kariéry v národnom tíme, ktorému sa nepodarilo prebojovať na budúcoročný svetový šampionát do Ruska.Robben sa v Amsterdame rozlúčil štýlovo - dvoma gólmi do siete "Tre kronor", ktorými zariadil triumf svojho tímu 2:0. Holandsko síce ukončilo kvalifikáciu víťazne, ale v tabuľke A-skupiny obsadilo až tretie miesto za Francúzskom a Švédskom.Za reprezentáciu odohral Robben celkovo 96 medzištátnych zápasov, v ktorých nastrieľal 37 gólov. Štartoval na troch MS (2006, 2010, 2014), pričom na predošlých dvoch patril medzi kľúčových hráčov "oranjes". Pred siedmimi rokmi v Juhoafrickej republike to Holanďania dotiahli až do finále, v ktorom prehrali so Španielskom 0:1 po predĺžení. V roku 2014 získali bronz.