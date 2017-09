Robbie Williams zrušil pre ochorenie plánované koncerty v Rusku

Britský popový spevák Robbie Williams. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. septembra (TASR) - Hviezda nielen britskej populárnej hudby, niekdajší člen formácie Take That Robbie Williams (43) zrušil pre ochorenie viacero koncertných vystúpení v Ruskej federácii. Umelcov hovorca to dnes potvrdil pre tlačovú agentúru PA.Spevák, ktorý iba nedávno - 26. augusta - úspešne vystúpil na viedenskom Štadióne Ernsta Happela, kde si jeho show prišlo medzi 50.000 divákmi pozrieť i množstvo fanúšikov zo Slovenska, a ktorý o týždeň skôr potešil okolo 30.000 divákov i v Prahe, mal vo štvrtok koncertovať v Petrohrade a v nedeľu v Moskve. Navyše bolo plánované i jeho vystúpenie v olympijskom meste Soči.odznelo z úst organizátorov jeho ruských vystúpení vo vysielaní tamojších elektronických médií.Charakter umelcovho ochorenia nie je známy.Odrieknutie koncertov prišlo nečakane iba deň po tom, čo samotný umelec na jednej zo sociálnych sietí zverejnil fotografiu s textom: Ďalšia zastávka: Petrohrad.