Robert De Niro a Alec Baldwin vystúpili na demonštrácii proti Trumpovi

Na archívnej snímke herec Robert De Niro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. januára (TASR) - V predvečer inaugurácie nového prezidenta USA Donalda Trumpa sa v New Yorku konala demonštrácia jeho odporcov, na ktorej sa zúčastnili aj mnohí umelci a politici odmietajúci štýl politiky naznačený počas predvolebnej kampane.Demonštrácia sa konala pred budovami Trump International Hotel a Trump Tower v blízkosti Central Parku na newyorskom Manhattane.S príhovorom vystúpili herci Robert De Niro či Alec Baldwin, ktorý Trumpa stvárňuje v šou Saturday Night Live televízie NBC a ktorý Američanov nesúhlasiacich s novozvoleným prezidentom vyzval, aby sa v politike angažovali viac.Režisér Michael Moore apeloval, aby ľudia pravidelne kontaktovali svojich zástupcov v Kongrese. Republikán Donald Trump podľa nehona výkon tejto funkcie, pretože vo voľbách nemal podporu väčšiny amerických voličov - jeho demokratická protikandidátka Hillary Clintonová totiž získala viac voličských hlasov.vyzval Moore, podľa ktoréhoHerec Robert de Niro žiadal od prítomných, aby akobránili svoje práva i práva svojich spoluobčanov.Krátky príhovor preniesol aj newyorský starosta, demokrat Bill de Blasio. Podľa neho Trumpova inauguráciavyzval a spresnil, že sa treba zasadiť za zdravotníctvo i boj proti klimatickým zmenám a postaviť sa na obranu ilegálnych migrantov.Psychoterapeutka Carol Bayová vysvetlila, že na zhromaždenie prišla kvôli pocitu, že sú ohrozené všetky výdobytky posledných 50 rokov: občianske práva, sloboda slova, právo na zdravotnú starostlivosť, práva žien či homosexuálov.Dizajnér Patrick Mavros považuje demonštráciu proti Trumpovi za symbol toho, žedodal.Podľa politického analytika Sama Abramsa, ktorý vyučuje na newyorskej súkromnej univerzite Sarah Lawrence College, by sa New York, kde 80 percent voličov vo voľbách podporilo Clintonovú, mohol stať jednou z hlavných platforiem opozície proti novému americkému prezidentovi.V meste okrem toho stále kolujú špekulácie, že Clintonová by sa v najbližších voľbách mohla uchádzať o post newyorského primátora a dostala sa takto na čelo protitrumpovskej opozície. Samotná Clintonová však o tom nikdy nehovorila.Bill de Blasio sa bezprostredne po voľbách stretol s Trumpom - okrem iného aj pre to, aby ho upozornil, že New York bude brániť svoju tradíciu prijímania migrantov, čo je v rozpore s Trumpovými zámermi vyhostiť z krajiny mnohých prisťahovalcov.Ministerstvo spravodlivosti štátu New York vo štvrtok deklarovalo, že poskytne právnu pomoc všetkým obciam a mestám v štáte, aby mohli mariť prípadné pokusy federálnych úradov o vyhostenie imigrantov.Samotný Trump sa v čase protestného zhromaždenie v New Yorku nachádzal už v hlavnom meste Washington, kde dnes popoludní (SEČ) zloží sľub ako 45. prezident USA. Novembrové prezidentské voľby vyhral aj na základe prísľubov o raste americkej ekonomiky, ale hovoril aj o zrušení viacerých liberálnych opatrení prijatých odstupujúcou vládou prezidenta Baracka Obamu.Podľa agentúry AP sa vo Washingtone v noci nadnes (SEČ) zišli odporcovia i prívrženci Donalda Trumpa, pričom hádky medzi nimi prerástli aj do fyzických inzultácií, ktoré polícia ukončila za pomoci obranných sprejov.